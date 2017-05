Audiência pública reúne usuários e Viação São Miguel na Câmara

Tamanho do texto »

Uma audiência pública convocada pelo vereador Caio Sampaio (Rede) reúne nesta quarta-feira, dia 3, usuários e representantes da Viação São Miguel, concessionária prestadora de serviços no transporte urbano de Resende. O tema em discussão durante o evento que acontece no Plenário da Câmara Municipal será a qualidade dos serviços prestados pela empresa.

O encontro foi agendado a pedido do vereador, que alega receber reclamações frequentes de usuários do serviço. Na pauta da audiência pública, segundo ele, estarão críticas variadas feitas pela população, como o desconforto, o descumprimento do horário, as más condições dos ônibus, o acúmulo de funções por parte do motorista – que hoje também exerce a função de cobrador – e o mau tratamento dispensado a portadores de deficiência, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção de uma forma geral.

– Suspeitamos que o tempo estabelecido para a troca de veículos – que é de 10 anos – não esteja sendo respeitado”, acrescenta o parlamentar, destacando o mau estado de conservação dos ônibus. Ele revela, ainda, que questões relativas ao contrato firmado entre a São Miguel e a Prefeitura no ano 2000 serão abordadas na ocasião.

Não obstante, o vereador aponta a importância de adaptar as linhas de ônibus existentes ao crescimento da cidade. “Como não houve um planejamento para abranger novas áreas, as linhas em funcionamento se tornaram incapazes de atender às necessidades da população”, afirma. De acordo com ele, a intuito da audiência pública é zelar para que os usuários do sistema de transporte público em Resende tenham acesso a um serviço de melhor qualidade.

Além dos vereadores e da diretoria da São Miguel, para compor a mesa de debates, é esperada a presença de representantes da Polícia Militar, da Guarda Municipal, do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito (Comutran), da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Sumtran) e da Faculdade Dom Bosco. A audiência acontece a partir das 18 horas. O Plenário fica na Rua Padre Couto, 10, no Centro.

Foto: Arquivo

Fonte: Assessoria de Comunicação e Relações Públicas (CMR)