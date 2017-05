Evento para empreendedores digitais ocorre neste mês em SP

Começa neste dia 31 de maio o Fórum do Empreendedor Digital, a partir das 9h no São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, SP), que contará com pequenos e médios lojistas de todo o país. O encontro é uma das atrações do VTEX DAY, maior evento de varejo multicanal da América Latina.

Com a expectativa de reunir 1.000 empreendedores, em sua segunda edição, trará a esses mais de oito horas de conteúdo exclusivo,incluindo temas como “Segredos para ser empreendedor”, “Planejamento financeiro para e-commerce”, dentre outro, junto a participação de palestrantes como Gustavo Caetano (CEO da Samba Group); Tânia Gomes, (CEO da 33 e 34); Fabiano Nagamatsu (Sebrae); Eder Paes (CEO do Integrando.Se); Flávia Marcon (gerente de marketplace do Mercado Livre); e Thiago Maia (Diretor Comercial da Netshoes), com o jornalista e humorista Rafael Cortez como mestre de cerimônias. A programação completa está no site do Fórum.

Alessandra Scano Hypolito, Head do VTEX DAY e Diretora de Eventos da VTEX, disse que: “O Fórum é a oportunidade para que os empreendedores possam trocar informações de mercado com outros empresários e absorver a experiência dos cases apresentados, além de fazer networking”.

O objetivo do evento é levar informação precisa e de qualidade aos lojistas, uma vez que a previsão é que o comércio eletrônico fature US$ 18,7 bilhões neste ano, segundo o site de pesquisa Statista.

Para mais informações acesse o site, e para aquisição de ingressos, basta clicar aqui.

Fonte: Assessoria de Imprensa (Oliver Press)

Foto: Fórum Empreendedor Digital