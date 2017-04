Apoio à Greve Geral em Resende mostrou a força da cidadania

Apoio à Greve Geral em Resende mostrou a força da cidadania

Que maravilha foi a manifestação popular contra as reformas trabalhistas e da previdência, sexta-feira, dia 28, em todo o país e muito especialmente e, surpreendentemente positiva, em Resende.

Resende é uma cidade de perfil conservador. Obs: Considero isso, um traço no caráter coletivo da cidade e não um defeito. Que fique bem claro para aqueles, que geralmente demonstram dificuldade em decifrar esse código simples que é LER.

Voltando: até por esse perfil conservador somado ao conformismo e ceticismo resultado do massacre diário de desinformações e distorções promovido pela Mídia hegemônica e comercial, considero a manifestação digna dos mais calorosos elogios.

A manifestação em apoio à Greve Geral contra o pacotaço de maldades do governo Temer e deputados federais, foi capitaneada por Centrais Sindicais e várias entidades de classe, associações e organizações civis país afora e contou com um apoio de peso que, como se costuma dizer elegantemente nos dias atuais, fez toda a diferença.

Esse grato apoio veio da Igreja Católica. A CNBB entrou de corpo e alma no movimento. A manifestação de padres e bispos nesses dias foi algo de empolgar. A Igreja Católica teve papel importantíssimo na resistência à ditadura militar no país e no continente nos anos 60, 70, 80.

Inúmeros padres participaram das manifestações em Resende e na região. Usaram da palavra e das escrituras para lembrar que a própria filosofia cristã não poderia ser esquecida e nem a Igreja se omitir num momento perverso contras os mais humildes como é o momento que o país está vivendo.

Freiras também participaram da caminhada em Resende. É bom lembrar que as igrejas evangélicas históricas também aderiram às manifestações em solidariedade à Greve Geral. Sem dúvida, Cristo não estaria do lado de Temer e seus apoiadores.

A participação da Igreja Católica com toda a força como foi, claro, se deve à postura do senhor Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco, um cara sensacional. Que também me surpreendeu e vem me surpreendendo positivamente a cada dia.

A sua negação em vir ao Brasil em protesto ao governo golpista de Michel Temer foi a senha. Viva o Papa, viva a Igreja Católica e viva o povo que organizou essa significativa manifestação e foi às ruas exercer sua cidadania.

Um dos momentos marcantes da caminhada foi o hino nacional entoado pelos manifestantes no topo da ponte do Shopping em resposta a um cidadão, que certamente movido pelo espírito reacionário, (ou de porco, diria um amigo) e acompanhado de dois policiais militares, desferiu impropérios contra as pessoas. Diga-se: os PMs não demonstraram nenhuma intolerância contra a manifestação. Que frutifiquem as sementes dessa explosão de cidadania em Resende.

PS: A divulgação da Greve Geral, boicotada amplamente pela Mídia hegemônica e comercial, foi feita por meio das redes sociais e durante as missas. Sucesso!!

TRIPA

* Foi aberto nessa quinta-feira, dia 27, o 12º Salão do Pinhão, com o tema: Arte e Natureza. Os trabalhos expostos no Centro Cultural Visconde de Mauá, são de pintura, desenho, escultura e fotografia. A araucária, árvore símbolo da Serra da Mantiqueira, é a protagonista dessa exposição, que chega à sua décima segunda edição, instigando artistas da região de Visconde de Mauá e de outras localidades. Na abertura do Salão, Leandro Souto Maior, Renato França deram o toque musical à abertura da exposição que segue até 31 de maio no CCVM aos sábados, domingos e feriados das 10h às 18h.

* Dia 26 foi realizada na Missa de 7º dia pelo falecimento do nosso amigo Alceu Vilela Paiva Junior. Presentes, muitos amigos e parentes.

* Com atraso, mas não sem conferir a devida importância, um elogio pela organização é sucesso que foi o evento ‘Festas & Negócios’, ocorrido dia 9 na Belle Maison. Participaram 47 expositores, com tudo que um casamento pode necessitar. Até a viagem de lua de mel. Parabéns à Elisa Fonseca e a Iara Puello.

* Também no dia 9 de abril registro o ‘Chá de Fraldas’ da Eduarda, neta do meu amigo o Zé Ricardo, que rolou na ARBR, com muita música, bebidas, comidas e amizade. Parabéns e boas vindas à Eduarda.

ANIVERSÁRIOS

Dia 27 mudaram de idade: o Fábio Mera, a minha querida amiga Jurema Botafogo, o rei do voz e violão, Nill Resende e a bela Cláudia Whately. No dia 28 receberam os ‘parabéns’ a Victoria Amaral, o Ricardo Simão e a Alcione Almeida. Parabéns e todas as felicidades do mundo a eles.