“Não às reformas. Fora Temer!”

Cerca de 400 manifestantes estiveram de 10h às 13h30 em manifestação e caminhada pelas ruas de Resende protestando contra as reformas da previdência e trabalhista pretendidas pelo governo federal. A organização feita pela Igreja Católica, tendo à frente o padre Rafael, das Comunidades paroquiais da região da Grande Alegria teve adesão de partidos políticos, sindicatos, associações e de diversas categorias profissionais, entre elas, funcionários dos Correios, motoristas e trocadores de ônibus, bancários, professores, profissionais da saúde, servidores municipais, profissionais liberais, empresários, aposentados e estudantes das redes pública e privada de ensino de Resende.

A manifestação teve concentração no Mercado Popular, que fica no terminal rodoviário urbano, no centro da cidade de Resende, e mesmo antes das 10h já era grande o movimento. Padre Rafael, mesmo antes da caminhada já considerava o evento bem sucedido: “Para Resende, o que estamos vendo aqui é um encontro de ideias em torno dos direitos dos cidadãos, do povo que entende que não pode pagar com sofrimento. Não vamos permitir. Nenhum direito a menos”.

Muitos idosos e famílias também acompanharam a caminhada que saiu da rodoviária em direção a Campos Elíseos, pegaram a beira rio e retornaram à rodoviária, mas o ponto alto foi a parada na Ponte Miguel Couto, quando todos os manifestantes deitaram no chão. Um senhor que passava pelo local reclamou da manifestação e recebeu algumas vaias. Padre Rafael pediu aos manifestantes que não respondessem e voltou a chamar as palavras de ordem: “Viva a vida! Fora Temer!”, policiais orientaram o homem para que deixasse o local. O Hino Nacional foi cantado e depois de cerca de 30 minutos os manifestantes voltaram a caminhar. Todo o trajeto foi acompanhado pela Polícia Militar e Guarda Municipal. Também estiveram presentes durante todo o caminho, o deputado estadual Glaucio Julianelli (Rede) e a vereadora Soraia Balieiro (PSB).

Foto capa: Fabio Brunelli