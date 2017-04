Um relacionamento abusivo é mais comum do que se imagina

Um relacionamento abusivo é mais comum do que se imagina e muitas vezes se esconde atrás de racionalizações como: estou cuidando de você, eu me importo, sinto ciúmes, etc. Aqui listo 20 sinais que sugerem um relacionamento abusivo. Avalie o seu relacionamento e compartilhe com pessoas que você considera que possam estar em um sem saber.

1 – Seu parceiro a humilha e faz piada a seu respeito quando vocês estão entre amigos;

2 – Ele está frequentemente discordando das suas opiniões e desconsidera suas ideias, sugestões e necessidades;

3 – Ele tem a habilidade de fazer com que você se sinta mal a respeito de si mesma;

4 – Quando você reclama, ele diz que você é “muito sensível”; diz que está ou gosta de fazer drama.

5 – Lhe trata mal na frente de outras pessoas, é rude. Quando você lhe aponta esse tipo de comportamento, ele diz que você é exagerada, que não é nada disso.

6 – Ele quer controlar a maneira como você se comporta e como se veste; lhe trata como se fosse criança ou incapaz

7 – Você sente que precisa pedir permissão para sair sozinha ou com suas amigas;

8 – Ele controla seus gastos financeiros;

9 – Ele tenta e muitas vezes consegue, diminuir seus sonhos, suas conquistas e esperanças;

10 – Ele faz com que você se sinta sempre errada ou inadequada;

11 – Ele olha para você com reprovação; adora apontar suas falhas e defeitos e muitas vezes faz isso diante de outras pessoas.

12 – Ele fala mal das suas amigas e de seus parentes. Tenta afastar você do convívio com essas pessoas.

13 – Ele costuma fazer acusações mentirosas a seu respeito;

14 – Ele não consegue rir de si mesmo e se sente irritado se é alvo de algum tipo de piada;

15 – Ele age com intolerância e desrespeito. É do tipo que não consegue se desculpar pelos próprios erros e coloca sempre a culpa nos outros;

16 – Ele acaba fazendo o que quer, independente da sua opinião e de seu consentimento;

17 – Na maior parte do tempo, ele age com distanciamento emocional e parece ser incapaz de demonstrar sensibilidade;

18 – Ele não demonstra empatia e compaixão;

19 – Ele divide as suas informações pessoais com outras pessoas;

20 – Ele nega que age de maneira abusiva quando é confrontado.

Ângela Alhanati

contato@angelaalhanati.com.br

Livre pensadora exercendo seu direito à reflexão