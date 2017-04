Museu de Arte Moderna de Resende fará mesa redonda sobre a importância da mulher nas artes

Nesta sexta-feira, dia 28, o Museu de Arte Moderna de Resende (MAM) realizará uma mesa redonda com a apresentação de artistas renomados da arte contemporânea brasileira, como Tomie Othake, Beatriz Milhazes e Fayga Ostrower.

O evento será as 19h, no auditório da antiga Câmara Municipal, localizada na Rua Padre Couto, 10, conduzida por Tiago Gomes, diretor do MAM, e contará com a presença das museólogas Tatiana Avelino, do MAM Resende, e Lígia Azevedo, do MIS, além do assessor especial da Cultura do município de Itatiaia, Rafael Fioratto.

Nos debates, serão abordados a importância das mulheres no ramos das artes plásticas, além de ressaltar os traços das obras de Tomie, Milhazes e Fayga, dentre outras artistas femininas e de grande contribuição para a cultura brasileira, analisando aspectos como cor, forma e imagem. Outro ponto a se destacar será a dada relevâncias dessas três artistas com a contribuição de suas obras ao acervo do museu.

Logo após a mesa redonda, o museu fornecerá certificado de participação para os estudantes presentes no evento e, abrirá suas portas para o encerramento da exposição “Coleções do MAM”. Aberta ao público desde o dia 18 de março, a mostra conta com 16 obras, entre serigrafias e litografias, todas pertencentes ao acervo do museu.

Fonte: Assessoria de Comunicação (PMR)