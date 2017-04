Itatiaia vacina rebanhos contra Febre Aftosa

Na próxima quinta-feira, dia 4 de maio, haverá a abertura da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa em bovinos e bubalinos (búfalos) no município de Itatiaia. A cerimônia de abertura começará as 9h, na Fazenda Belos Prados, Vila Paraíso, com presença de especialistas da secretaria, técnicos da Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) e pequenos produtores rurais da cidade. A campanha se estenderá até dia 31, onde as propriedades cadastradas receberão a vacina de forma gratuita.

A iniciativa faz parte da primeira etapa da campanha que compreende os animais de todas as faixas etárias. Na segunda etapa, em novembro, a vacinação é destinada aos animais de até com idade até dois anos. Segundo levantamento, nos últimos anos o município não registrou nenhum caso da doença, com a manutenção, assim, de uma estabilidade sanitária.

O pequeno produtor que desejar também pode agendar a visita da equipe. Para isso é necessário ligar ou comparecer a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

A saber, a febre aftosa é altamente contagiosa, atingindo não somente bovinos e bubalinos, mas também a ovinos, caprinos, suínos e alguns animais silvestres, como a capivara. Transmitida pelo leite, carne e saliva do animal doente, como também pela água, ar, objetos e ambientes contaminados, a doença causa febre e aftas na boca e cascos dos animais, dificultando a alimentação e locomoção. O rebanho desses animais atingidos pela doença ficam com sua produção de leite e carne comprometidos, havendo a perda de valor, ocasionando prejuízo econômico e social avassalador tanto ao município quanto ao produtor.

Para outras informações:

Agendamento de vacina

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Praça Mariana Rocha Leão,20, Centro

Telefone: (24) 3352-1194

Horário: 8 ás 12 horas e de 13h30 ás 17 horas

Fonte: Assessoria de Comunicação (Itatiaia)

Foto: Destaque Rural/A Crítica