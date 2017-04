Apostador de Mato Grosso leva R$ 101 milhões na Megasena

Um apostador de Jaciara, no Estado de Mato Grosso acertou sozinho as seis dezenas do Concurso 1.924 da Megasena, sorteadas na noite de quarta-feira, dia 26, em Franco da Rocha/SP. O ganhador receberá sozinho um prêmio de R$ 101 milhões. Esse é o maior prêmio em um concurso regular da Megasena (fora a Mega da Virada) desde 2015, e o sexto maior da história da modalidade lotérica.

Além do prêmio principal, 188 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 41 mil cada uma. E a quadra teve 11.382 bilhetes ganhadores, que levaram R$ 970 cada um. As dezenas sorteadas foram 12, 16, 30, 52, 53 e 58.