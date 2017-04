Caravana Siga Bem chega a Resende com ações gratuitas

Com apoio da Organização das Nações Unidas (ONU), uma caravana que percorre mais de 100 cidades brasileiras levando diversas ações de promoção dos Direitos Humanos chega nesta terça-feira, dia 2, a Resende para quatro dias de atividades gratuitas.

Realizado em postos de combustível e estabelecimentos à beira de estradas, o projeto, chamado Caravana Siga Bem, tem o propósito de levar saúde, lazer, educação e cultura a populações muitas vezes marginalizadas do acesso a esses serviços no dia a dia, como motoristas profissionais – em especial, os caminhoneiros – e comunidades afastadas dos grandes centros urbanos.

Entre as atividades gratuitas oferecidas estão o atendimento de saúde, corte de cabelo, massagem, teatro e shows musicais. Aos motoristas, haverá palestras sobre temas importantes no cotidiano das estradas, como violência no trânsito, exploração sexual de crianças e adolescentes e uso de entorpecentes. Devido ao grande número de homens nesta categoria, o projeto também conversará com este público sobre violência doméstica e a Lei Maria da Penha.

A parada acontecerá até quarta-feira, dia 3, no posto Graal Embaixador (Rodovia Presidente Dutra, Km 299). Todas as atividades são gratuitas e acontecem das 13 às 22h.

Além das atividades, o projeto conta ainda com um espetáculo teatral apoiado pela ONU, que, através da comédia, abordará de forma inédita os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030. Ao invés de artistas profissionais, a peça é encenada por caminhoneiros, que sobem ao palco para dialogar, por meio da arte, com seus colegas de estrada sobre assuntos importantes para a cidadania.

Fonte e foto: Aderlei de Souza (Assessor de Imprensa local)