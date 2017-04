Creche da Morada do Contorno vira esconderijo para munições e material de facção criminosa

Tamanho do texto »

A Polícia Militar encontrou munições e material pertencentes a uma facção criminosa escondidos na área desativada de uma creche no bairro Morada do Contorno, em Resende. De acordo com a PM, os agentes estiveram no imóvel, na noite de terça-feira, dia 25, depois de uma denúncia anônima de que pessoas estavam entrando e saindo do local com frequência.

A polícia encontrou 47 munições, grande quantidade de material usado para embalar drogas e etiquetas da facção criminosa. Ninguém foi preso, mas a Polícia Civil disse que está investigando para chegar aos donos da mercadoria. A Prefeitura de Resende informou que a creche no bairro está embargada judicialmente e que adotará medidas para reforçar a segurança do local.

Fonte: G1