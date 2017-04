Porto Real está sob alerta a riscos de ataques de animais peçonhentos

Tamanho do texto »

Com o crescente desmatamento que vem ocorrendo na região que compreende o trecho entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais – provocando um desequilíbrio ecológico evidente -, está aumentando os casos de incidentes com animais peçonhentos, sobretudo em áreas residenciais, no município de Porto Real.

– O Brasil, como um país tropical, possui uma temperatura que favorece a proliferação de animais como aranhas, escorpiões e cobras. Esses animais têm preferência por lugares quentes e úmidos. Por isso, é muito importante manter os ambientes limpos e livres de entulhos e materiais orgânicos. Existem muitos mitos que envolvem os animais peçonhentos. Nem sempre a aparência de um animal define se ele é ou não peçonhento. É muito importante buscar atendimento imediato junto ao hospital, a fim de evitar o óbito, que pode ocorrer em alguns minutos, caso não haja o cuidado imediato – diz Flávio Leite, biólogo da Vigilância Sanitária de Porto Real.

Conforme a orientação passada pela prefeitura, o papel de resgate desses animais está sob a responsabilidade da Vigilância Sanitária, da Defesa Civil e da Guarda Ambiental. Com isso, as pessoas devem acionar imediatamente após a ocorrência do incidente um dos respectivos setores responsáveis para que o animal seja resgatado de maneira adequada.

Cássia Pitasse, coordenadora da Vigilância Sanitária, ainda ressalta a prevenção perante os casos, não somente pela segurança e saúde da população, mas por que, no presente momento, há uma escassez da produção de soro pelos laboratórios de referência: Instituto Vital Brazil (RJ), Instituto Butantã (SP) e Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Minas Gerais.

Atente-se a alguns cuidados que podem ser tomados para evitar acidentes com animais peçonhentos. Aqui vão dicas para que você não tenha o desprazer de um transtorno do gênero ou mesmo, na pior das hipóteses, uma fatalidade: manter terrenos, casas e quintais limpos; vedar frestas de portas, janelas e outros; manter o lixo em local apropriado; evitar acúmulo de entulhos a céu aberto ou em terrenos baldios; verificar objetos que possam servir de moradia para animais peçonhentos; evitar colocar móveis perto da parede (principalmente camas e berços); usar telas em ralos do chão, pias ou tanques e conferir roupas, sapatos, toalhas antes do uso.

Contatos para o caso de eventual emergência:

Vigilância Sanitária: (24) 3353-4899

Guarda Ambiental: (24) 3353-1481

Defesa Civil: (24) 3353-3537.

Fonte: Ricardo Moraes (PMPR)

Fotos: Dorinha Lopes (Divulgação)