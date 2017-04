Workshop tem objetivo de restaurar nascentes em Resende

Tamanho do texto »

Nesta quinta-feira, dia 27, um workshop que abordará, como foco de discussão, medidas para a recuperação das nascentes localizadas na zona rural do município e melhorar a qualidade e a quantidade de água fornecida à população da área urbana.

De acordo com a programação, no período da manhã, logo após a abertura oficial, será realizada a palestra “A importância da preservação dos recursos hídricos”, ministrada pelo engenheiro agrônomo Lauro Nardotto Conde, da Emater Rio, que será seguida de um debate previsto para às 11h.

A tarde, a partir das 14h, terá a elaboração de trabalhos em grupo com os temas: Pagamento por serviços ambientais; Protocolo para recuperação de nascentes; e Alternativas para motivação dos produtores rurais. Depois, por volta da 15h, será realizada a plenária para apresentação dos resultados, com encerramento do evento marcado para as 16h.

Segundo o secretário de Agricultura de Resende, Alberto Figueiredo, o workshop vai definir o protocolo de atuação que deverá ser adotado em Resende para cumprimento da legislação federal que obriga os produtores rurais a recuperar e proteger as nascentes existentes dentro de suas propriedades, num raio de 50 metros. A exigência consta do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e exige um investimento estimado entre 7 e 8 mil reais por nascente.

O evento acontece no auditório da Agevap (Agência da Bacia do Rio Paraíba do Sul), em Resende.

Fonte e Foto: Assessoria de Comunicação (PMR)