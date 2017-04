Orquestra de Barra Mansa recorda bailes do Clube Municipal em evento

Nesta quarta-feira, dia 26, a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa (OSBM) fará sua apresentação retrô dos inesquecíveis bailes do Clube Municipal, neste mês, no Instituto Cultural Municipal, em Barra Mansa, com entrada gratuita a partir das 20h, trazendo uma programação repleta de valsas e danças húngaras.

O concerto “Souvenirs da Europa – Valsas e Danças” apresentará obras de Brahms, Strauss Jr, Tchaikovsky e Dvorak, com a programação elaborada pela composição de canções que marcaram época. As valsas vem como representantes dos grandes bailes aristocráticos, compostas especialmente para estes momentos, mas muito reprimidas na época pelo excessivo contato físico.

Já o ritmo contagiante das danças húngaras inspirou muitos compositores eruditos, como Brahms, que, mesmo reconhecido por suas sinfonias, foi consagrado por suas composições inspiradas nestas danças. Na noite do Clube Municipal, a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa interpreta algumas destas composições inspiradas nas danças húngaras, dando um aspecto festivo ao concerto.

Vale lembrar que a OSBM também contribui com o Projeto Música nas Escolas de Barra Mansa, que atende a todas as escolas públicas municipais do município, garantindo tal por meio do processo de educação musical, que se inicia na educação infantil e estende-se a todas as séries.

A orquestra ainda receberá a incontável participação da violinista Maressa Portilho, como solista convidada, cuja foi uma das primeiras alunas do Projeto Música nas Escolas e integrou a OSBM até 2012.

Confira a programação:

O Morcego – Johann Strauss Jr

Dança húngara nº 5 – Johannes Brahms

Valsa das Flores – Piotr Ilitch Thchaikovsky

Czardas para violino e orquestra – Vittorio Monti

Danças Eslavas nº 8 – Antonín Dvoráck

O Danúbio Azul – Johann Strauss Jr

Fonte e Foto: Assessoria de Imprensa (OSBM e Projeto Música nas Escolas)