Desafios para a saúde da mulher é tema de plenária em Resende

Tamanho do texto »

Na próxima quinta-feira, dia 27, os desafios para a integridade com equidade na saúde das mulheres será o tema central da I Plenária Ampliada Municipal sobre Políticas de Saúde das Mulheres, a partir das 13 horas, no Auditório da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Resende (Aciar).

Durante o evento, quatro eixos temáticos serão abordados: “O Papel do Estado no Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental e Seus Reflexos na Vida e na Saúde das Mulheres”, com apresentação da palestrante Rosana Aparecida Ravaglia Soares; “O Mundo do Trabalho e Suas Consequências na Vida e na Saúde das Mulheres”, com a palestrante Suzi Brum de Oliveira; “Vulnerabilidade nos Ciclos de Vida das Mulheres na Política Nacional de Atenção Integral a Saúde das Mulheres”, com Greice Vieira Barros; e “Políticas Públicas para Mulheres e Participação Social”, com Nilma Soares Barros.

O debate dos quatro eixos temáticos acontecem a partir das 16 horas, e em seguida acontece a eleição dos representantes para participação na conferência regional. A Aciar fica na Avenida Marechal Castelo Branco, 104, no quarto andar, Campos Elíseos.

Foto: Reprodução da Internet