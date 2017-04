Carro roubado seria regularizado com documentação falsa

Um Fiesta roubado quase foi regularizado nesta segunda-feira, dia 24, pela manhã, no posto de vistoria do Detran na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A dona do veículo em questão teve a placa clonada para esquentar o outro carro, que havia sido levado por bandidos na Pavuna, porém, meses antes, ela havia colocado um anúncio com intuito de vender o automóvel, o qual veio a desistir da ideia na ocasião.

O carro, no entanto, foi visto num site especializado por um corretor, que logo entrou em contato com esta. A desconfiança levou a real proprietária do veículo a recorrer ao Detran, que confirmou já existente um agendamento de vistoria para um carro igual ao seu, com a mesma placa, marcado para hoje.

A vítima, por sua vez, procurou imediatamente a corregedoria, que montou uma operação no posto. No local, os agentes apreenderam o carro e interrogaram a mulher que o havia comprado. Ela contou que o havia adquirido de um casal, tendo feito parte do pagamento em dinheiro. O resto seria pago numa conta bancária.

— O Fiesta clonado foi periciado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e se descobriu que a placa dele era KPR-8840, e que havia sido roubado na região da Pavuna, no último dia 2. Por sorte, a proprietária do Fiesta verdadeiro foi procurada por um homem interessado na sua compra e ela estranhou porque havia desistido da venda, e nos acionou. Felizmente, pudemos montar uma operação a tempo e pegamos o carro no posto de vistoria — explicou o corregedor Marcus Drucker.

O caso já foi encaminhado para a DRFA, que também investigará a origem dos documentos falsos que seriam usados para tentar a legalização do veículo.

