A Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) realiza nesta terça-feira, dia 25, a cerimônia de passagem de comando. A partir das 11 horas, o General de Divisão André Luis Novaes Miranda deixa a Aman para assumir a Diretoria de Educação Superior Militar. Quem assume a academia é o General de Brigada Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves, da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, de Porto Velho/RO.

General Costa Neves retorna a Aman, pois foi instrutor da instituição e Comandante do Corpo de Cadetes da Academia entre os anos de 2013 e 2015. Natural de Olímpia/SP, formou-se na Aman em 1985, sendo declarado Aspirante-a-Oficial da arma de Infantaria. Dentre as organizações militares em que serviu destacam-se o comando do 62º Batalhão de Infantaria, o Gabinete do Comandante do Exército e a Escola de Comando e Estado Maior do Exército.

Tornou-se General de Brigada em 2015, sendo designado para o comando da 17ª Brigada de Infantaria de Selva – Brigada Príncipe da Beira, em Porto Velho/RO.

Fonte: Seção de Comunicação Social (Aman)