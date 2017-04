MPF-SP aciona Google sobre Baleia Azul

O então polêmico jogo conhecido como Baleia Azul vem trazendo repercussão em todo o país, onde há a feitoria de inúmeras tarefas que envolvem desde cortes leves a feridas horrendas ou mesmo o tão temido suicídio. O público que mais se envolve nessa “brincadeira” é os adolescentes, principalmente os tendentes e/ou que passam por depressão, preocupando não somente a família, mas também os colégios e professores, fora a polícia, que vem a investigar se há de fato a ligação entre o jogo e seus coautores com os relatos vistos.

Por conta disso, o Ministério Público Federal (MPF) de São Paulo acionou o Google — responsável pelo YouTube —, para abrir uma investigação perante divulgações de vídeos que estimulem atos de automutilação e suicídio por meio do jogo virtual, com intuito de cobrar um maior controle do canal diante tais conteúdos, além de estudar eventualmente a responsabilização da empresa caso esses vídeos não sejam removidos.

No último mês, a Procuradoria Regional do Direito do Cidadão já conseguiu a remoção de onze vídeos que estimulavam jovens a se automutilação ou até mesmo cometerem suicídio, sempre com base no critério de maior popularidade, mas o MPF, no entanto, ainda não abriu investigação contra o jogo.

As investigações realizadas sobre os canais que divulgam vídeos do gênero iniciaram-se apenas este ano, após o Instituto Dimicuida de Fortaleza ter apontado ao MPF a existência de pelo menos 19 mil vídeos com conteúdo na internet desse tipo, o que veio a preocupar e dar força a feitoria dessas investigações.

Uma reunião entre os procuradores do MPF paulista, a empresa Google e a entidade cearense deve acontecer ainda neste mês de abril, para buscar mecanismos com o objetivo claro de retirar o quanto possível os vídeos que incentivem esse jogo a se propagar e a atrair mais usuários, o que, dentre pouco tempo, pode vir a começar a ter casos concretos de mortes por parte desse jogo.

