O assalto ao poder e os Macunaímas do Supremo

Tamanho do texto »

O assalto ao poder e os Macunaímas do Supremo

Reproduzo aqui o oportuno artigo do jornalista Luis Nassif em seu blog. O melhor jornalismo hoje mora na Internet, não tenham dúvida. Experimentem sair da zona de conforto e desligar a TV.

Segundo o site “Congresso em Foco”, o Ministro da Justiça Osmar Serraglio decidiu demitir o presidente da ao Funai (Fundação Nacional do Índio), Antônio Fernandes Toninho da Costa, por não ter atendido às demandas do líder do governo no Congresso, deputado André Moura (PSC-CE), nomeando 25 pessoas indicadas por ele para o órgão.

Segundo a reportagem, a decisão de Serraglio teve aval do presidente da República Michel Temer. Provavelmente visa trocar as indicações por votos para o desmonte da Previdência Social.

São co-responsáveis diretos por essa tragédia os excelentíssimos Ministros do Supremo Tribunal Federal, que se acovardaram em relação a um golpe aplicado em uma presidente, não por seus erros econômicos, mas por não transigir com o loteamento do país. E nada fazem para impedir a continuação da pilhagem.

São igualmente co-responsáveis a Procuradoria Geral da República, a Lava Jato, os procuradores que saíram às ruas em estranhas passeatas destinadas a entregar o poder a uma quadrilha, em nome da moralidade. E continuam sendo responsáveis, assistindo de camarote o desmonte do país, as negociatas a céu aberto, com ar de “isso não é comigo”.

Esses agentes “civilizatórios”, como se supõe ser o Ministro Luís Roberto Barroso, sempre empenhados em enaltecer o modelo anglo-saxão, fogem das questões centrais que ajudaram a erigir uma civilização relativamente moderna por lá: homens públicos conscientes de sua responsabilidade perante o país e o Estado, vozes que se levantavam contra os abusos, contra as ameaças à nacionalidade, contra os assaltos a céu aberto, contra os esbirros do poder, os fundadores que chamavam a si a responsabilidade pelos destinos da pátria.

O Brasil é o que é não por conta da empregada do amigo de Barroso, que não aceitou registro na carteira para não perder o Bolsa Família. É por conta de Ministros como Barroso, que assistem de camarote a essa pilhagem, os seguidores da máxima “não é comigo”, mais preocupados com os ataques que podem sofrer de blogs de direita arranhando o verniz das suas reputações, do que se valer de seu poder institucionalpara defender o país.

O Macunaíma não é a marronzinha que serve humildemente em casas de advogados bem-sucedidos. É o espírito que permeia sumidades, como as que habitam o Olimpo do Supremo, e que, tendo os raios de Zeus à disposição, preferem o sossego dos traques sem risco. E dormitar na rede, achando que o incêndio nunca chegará na choupana Brasil.

A razão de terem aceitado a indicação para o Supremo é exclusivamente a vaidade, o status, a liturgia do cargo, não as responsabilidades inerentes, a possibilidade de interferirem positivamente nos destinos do país, o exercício do contraponto em benefício do bem comum. Ou proteger a Nação quando submetida à pilhagem por uma quadrilha sem limites.

TRIPA

* Faleceu na madrugada do dia 20 passado, num hospital de Niterói, aos 57 anos, Alceu Paiva Junior. O corpo seria cremado no mesmo dia. Ele estava internado já há alguns dias com sérias complicações em seu organismo. O inteligente e controvertido Alceuzinho foi vereador por dois mandatos e eterno diretor social do nosso bloco de carnaval, ‘Crustáceos da Manguaça’. Era sempre um papo divertido. Vai deixar saudades. ‘O poste fez xixi no cachorro!’.

* O pintor Jorge Vieira está com exposição no foyer da AMAN. Quem ainda não conhece o trabalho desse artista local, não pode perder essa oportunidade. A exposição poder ser apreciada de segunda a sexta-feira das 9h às 17h até o dia 7 de maio.

ANIVERSÁRIOS

Dia 15, ficaram mais experientes: A Liria Cravo, a Renata do Vale, a Mariana Gomes, a Roselia, a Solange Farias e o Luis Alberto Valin. Dia 18 mudaram de idade a minha filha de coração Cris Coupée, o Alex Pimenta, o Sérgio Ritter e a Dra. Ivani Nobre. Dia 20 soprou velinhas a Helena Campanário. No dia 21 receberam os ‘parabéns’ a Sheila Koenigkan, a Cristiane Coutinho e a Kátia Alencar. No dia 22, o Alexandre, pai da Helena e marido da Monique comemorou mais um ano de vida e nesse domingo, dia 23, o Felipe ‘Hulk’, filho da Cris e do Fernando comemorou mais um aniversário. Parabéns e todas as felicidades do mundo a eles.