Ex-vereador de Resende morre aos 57 anos

Morreu na madrugada de quinta-feira, dia 19, para sexta-feira, dia 20, o ex-vereador de Resende Alceu Vilela Paiva Júnior (foto). Nascido em Campina Grande/PB, era filho do militar e ex-secretário de Obras de Resende Alceu Vilela Paiva, e de Yolanda Pinto Paiva.

Ele era funcionário público da Alerj, e durante a década de 80 foi assessor de vários deputados. Como vereador, foi filiado ao PTB e PSDB, e duas vezes presidente da Câmara de Resende, uma em 1999 e a outra em 2002. Em sua gestão na presidência da casa, foi o autor das resoluções que criam a Sessão itinerante nos bairros e distritos do município, e a que acabou com a votação secreta no Legislativo Municipal.

Também criou do Anexo Aarão Soares da Rocha, onde os vereadores passaram a ter gabinetes individuais para receber a população. E foi o responsável pela criação da Medalha Tácito Vianna Rodrigues, prêmio anual concedido pela Câmara Municipal de Resende ao cidadão resendense que obtenha destaque em âmbito regional, nacional e internacional.

Nos últimos anos, Paiva morava família em Niterói. Ele morreu aos 57 anos, por complicações no fígado. Deixa a mulher, a advogada Valéria, e dois filhos, Pedro e João, de 18 e 15 anos. O corpo do ex-vereador será cremado ainda nesta quinta, no cemitério Parque da Colina em Pendotiba, também em Niterói.

Foto: Reprodução do Facebook