Mulheres passam a se aposentar aos 62 anos

A Reforma da Previdência teve, nesta quarta-feira, dia 19, novas propostas de mudanças no texto com intuito de melhorar as condições de aposentadoria dos trabalhadores brasileiros. O estabelecido pelo novo texto apresenta uma idade de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres, com ambos tendo alcançado a meta de 25 anos de contribuição.

Além disso, o valor do benefício pode variar: 70% da média mais 1,5% para cada ano que que o indivíduo ultrapassar os 25 anos e tempo de contribuição; mais 2,0% para o que superar 30 anos; e mais 2,5% para o que extrapolar 25 anos até 100%; além de 100% dos salários desde 1994 serem computados para a média.

As alterações visam priorizar a sustentabilidade da Previdência no país; a permanência dos pagamentos de benefícios para aqueles que já se aposentaram e contribuir também para a recuperação da economia brasileira.

A lei ainda pretende estabelecer a forma como se dará o aumento da idade em razão do aumento da expectativa de sobrevida do brasileiro.

Fonte: Secretaria Especial de Comunicação Social (SIP)

Foto: Gazeta do Povo