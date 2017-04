O adeus a matriarca da família Bühler

Tamanho do texto »

Foi sepultado na tarde desta quarta-feira, dia 19, no cemitério de Visconde de Mauá, o corpo da matriarca da tradicional família Bühler, dona de um hotel na região. A empresária Helena Bühler morreu na noite dessa terça-feira, dia 18. Em um post publicado na página do hotel, nas redes sociais, Helena é descrita como uma pessoa “tão especial e única”, que tinha uma “presença marcante no Bühler” e conquistava cada um daqueles que a conheceram “com seu jeitinho amável, atrevido e brincalhão”.

Além da rotina de cuidar da casa e dos sete filhos que deixou, Helena foi responsável pela construção do Hotel Bühler (que era pensão no início do Século XX, passou a ser uma pousada nos anos de 1930 e finalmente um hotel em 1960), uma das referências no turismo da região de Visconde de Mauá após a criação do Parque Nacional do Itatiaia, em 1937, até os dias de hoje. Desde então, se dedicou a receber visitantes estrangeiros e de vários cantos do Brasil com o passar das décadas.

Fora da rotina de trabalho, Helena gostava de frequentar a igreja nas horas vagas. Católica praticante, costumava frequentar as quermesses da região, e segundo familiares, nunca passou um aniversário sem ir a Aparecida agradecer e louvar por sua vida. Helena completaria 98 anos no mês de maio, e morreu devido a saúde frágil, após complicações provocadas por uma anemia. Dias antes, chegou a ficar internada com pneumonia. Além dos filhos, ela deixa mais 12 netos e 10 bisnetos.

Fotos: Reprodução do Facebook