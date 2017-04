Aman inaugura exposição de cédulas das Nações Amigas

A partir desta quinta-feira, dia 19, a Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), está de portas abertas para sua exposição “Valores do Brasil – Valores de Irmãos”, sendo uma exposição de moedas, dinheiro de várias nações amigas que atualmente possuem cadetes dentro da instituição, como Angola, Bolívia, Camarões, China, Venezuela, Vietnã, entre outras, com também cédulas históricas brasileiras.

O acervo é de propriedade do padre Uyrajá Lucas Mota Diniz, capelão militar da Aman, que disponibilizou tais para a observação e conhecimento do público. A exposição ficará aberta a visitação na Biblioteca da instituição e fará parte do roteiro de visitas guiadas da Academia, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Fonte: Assesoria de Comunicação (Aman)

Foto: Numis Brazilis – blogger (imagem representativa)