Nadador de Resende embarca para Sul-Americano Juvenil

O atleta Matheus Gonche embarcou, neste domingo, dia 16, para Cali, na Colômbia. O nadador de Resende, que defende o Sesi-SP, competirá pela seleção brasileira o Campeonato Sul-Americano Juvenil A e B, que começa nesta terça-feira, dia 18, e termina domingo, dia 23. O jovem de 18 anos se juntou a outros 47 atletas do país. “Disputo mais uma competição importante nas categorias de base. Vou dar o máximo na piscina, pois defendo o Brasil, meu clube e minha cidade de Resende. Tenho dois campeonatos muito fortes nos próximos dias e espero obter meus melhores resultados neles”, diz.

Antes da viagem, Gonche nadou duas provas na Tomada de Tempo, evento que o E.C. Pinheiros faz nas suas dependências em São Paulo antes de grandes eventos do calendário da natação. “Foi um evento importante para ganhar ritmo de competição. A ideia não foi nadar para os melhores tempos, mas se manter em atividade nesse período”, falou o nadador, que disputará os 50 m borboleta, 200 m medley, 200 m borboleta e 100 m borboleta no individual.

Nos próximos dias, Matheus Gonche terá, além do Sul-Americano, o troféu Maria Lenk, que vale vaga para o Mundial Júnior de 2017. “A expectativa é muito boa para o desempenho do Matheus no Sul-Americano, sabemos que ele está se adaptando à mudança de clube e de cidade, mas ele tem treinado bem e vem se dedicando muito para fazer um bom campeonato”, falou Renato Balan, treinador do atleta.

Seus melhores tempos em piscina longa no borboleta são: 25s52 (50 m borboleta – 06/11/2015), 54s75 (100 m borboleta – 24/11/2016) e 1min59s46 (200 m borboleta – 20/05/16). O nadador acumula grandes resultados nas categorias de base da natação e já é uma promessa para os próximos Jogos Olímpicos.

Foto: Divulgação

Fonte: Flávio Perez (On Board Sports)