Ex-prefeito de Volta Redonda fica inelegível por oito anos

Tamanho do texto »

O ex-prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto (PMDB), ficará inelegível por oito anos. Por 15 votos a seis, a Câmara Municipal de Volta Redonda reprovou, na noite desta segunda-feira, as contas de Neto referentes ao ano de 2011. A votação foi em clima tenso, com o plenário lotado e segurança reforçada pela Polícia Militar e Guarda Municipal.

Nesta terça, os vereadores votam as contas de 2013 e na quinta-feira, as de 2014. Todas as contas já tinham tido pareceres desfavoráveis do TCE (Tribunal de Contas do Estado do Rio). Com a decisão, terá que deixar o governo de Luiz Fernando Pezão, onde faz parte de uma comissão criada na Secretaria de Fazenda para ajudar a aumentar a receita do Estado.

Neto usou sua página em uma rede social para afirmar que vai recorrer à Justiça contra a decisão, embora, na prática, não caiba mais recursos. Neto disse estar sendo vítima de injustiça. O ex-prefeito deverá alegar, entre outros argumentos, que o remanejamento de verbas feito por ele, por exemplo, foi autorizado pela própria Câmara. Além disso, as irregularidades que o TCE apontou, foram desconsideradas em pareceres dados a outras cidades, cujas contas, porém, foram aprovadas.

Um dos vereadores que votaram a favor de Neto, Carlinhos Santana (SD), destacou que a decisão do TCE foi tomada pelo que ele chamou de “tribunal de corruptos”, referindo-se ao fato de cinco dos sete conselheiros que emitiram o parecer contra o ex-prefeito, terem sido presos por suspeita de corrupção.

“Todo mundo sabe que dez municípios na mesma situação de Volta Redonda tiveram parecer favorável às contas. Quem pagava tinha as contas aprovadas, quem não pagava, não tinha”, disse Santana, em tom exaltado. Já os vereadores que votaram contra Neto, alegaram que o Ministério Público “endossou o parecer do TCE”, como lembrou Washington Granato (PTC).

Antonio Francisco Neto, do PMDB, que cumpriu dois mandatos consecutivos – em 2008 foi eleito com 91.129 votos e, em 2012, com 95.095 no segundo turno – disse em entrevistas nos últimos dias que “já esperava traições por parte até de seus antigos aliados”. Confira como votaram os vereadores de Volta Redonda:

Votos a favor de Neto

Sidney Dinho (PEN)

Carlinhos Santana (SD)

Jari (PSB)

Neném (PSB)

Fernando Martins (PMDB)

Fábio Buchecha (PTB)

Votos contra Neto

Pastor Washington (PRB)

Washington Granato (PTC)

Edson Quinto (PR)

José Augusto (PDT)

Rodrigo Furtado (PTC)

Tigrão (PMDB)

Vair Duré (PP)

Isaac (PEN)

Luciano Mineirinho (PR)

Rosana Bergone (PRTB)

Paulinho do Raio-X (PMDB)

Maurício Pessôa (PSC)

Laydson Cruz (PMDB)

Francisco Novaes (PP)

Paulo Conrado (PRTB)

Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Fonte: O Dia