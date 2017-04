Novos radiotransmissores serão entregues às prefeituras do Sul Fluminense

Depois de ser anunciada há um mês pela Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro (Seseg), acontece nesta terça-feira, dia 18, a partir das 10 horas, na 5ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp), em Volta Redonda, a entrega dos novos radiotransmissores para as prefeituras da região Sul Fluminense (Volta Redonda, Itatiaia, Piraí, Resende, Quatis, Porto Real e Barra Mansa), que será realizada através do subsecretário de Comando e Controle da Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro, Rodrigo Alves, e o superintendente de Comunicações Críticas, Alexandre Corval.

Adquiridos e utilizados durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, no ano passado, os rádios permitirão o contato direto entre os municípios e Centro Integrado de Comando e Controle onde estão os representantes das principais instituições de segurança e Defesa Civil. A cerimônia conta com a participação de alguns prefeitos da região, entre eles Diogo Balieiro, de Resende, e Raimundo de Souza, de Quatis; além do vice-prefeitos Ailton Marques, de Porto Real; do secretário de Ordem Pública, Carlos César de Paula, de Itatiaia, e de representantes das Guardas Municipais.

Foto: Arquivo

Fonte: Assessoria de Comunicação Social (Seseg)