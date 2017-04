Quatis espera vacinar mais de 3,5 mil contra a gripe

Um total de 3.519 moradores de Quatis deverá ser vacinado contra a gripe, cuja campanha de imunização começou na manhã desta segunda-feira, dia 17, nas quatro unidades do Programa Saúde da Família, dos bairros Nossa Senhora do Rosário (Clínica da Família), Mirandópolis, Jardim Independência e Jardim Pollastri. O horário de vacinação é de 9 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. A campanha vai até o dia 26 de maio.

Segundo a coordenadora do Centro de Imunização da Prefeitura de Quatis, Aline Campbell, a meta da Secretaria Municipal de Saúde é imunizar pelo menos 90 por cento do total dos moradores ao qual a campanha se destina. Ela ressalta ainda a importância da vacinação como forma de evitar a gripe influenza e até mesmo a ocorrência de óbitos em razão de problemas relacionados à doença. Os pacientes com hipertensão arterial e diabetes deverão apresentar uma recomendação médica para que possam receber as doses do medicamento.

Só ano passado, segundo a coordenadora do Centro de Imunização da Prefeitura de Quatis, cerca de 2,2 mil pessoas morreram no Brasil em decorrência de complicações da gripe. O total de casos registrados no ano passado foi de 12 mil. Por sua vez, entre os dias 1º de janeiro e 1º de abril deste ano, o Ministério da Saúde já registrou 276 pacientes afetados, 48 dos quais chegaram a óbito.

– Dados do Ministério da Saúde indicam que a vacina diminui de 39 a 75 por cento os riscos de morte devido à gripe, daí a importância de os moradores de Quatis nas faixas etárias indicadas se dirigirem o mais rápido possível às unidades de saúde, pois as doses já se encontram à disposição da população – disse Aline, acrescentando, no entanto, que as pessoas alérgicas a ovos não devem ser vacinadas.

Pela primeira vez, desde quando a campanha nacional de vacinação contra a febre começou a ser realizada no Brasil, em 2009, os professores foram incluídos entre os segmentos destinatários da vacinação. No caso de Quatis, inicialmente os professores deverão procurar a unidade de saúde mais próxima da escola, na qual eles se encontram lotados. O Ministério da Saúde esclarece ainda que o efeito da vacina começa normalmente 15 dias após a aplicação da dose, que tem eficácia entre 60 e 90 por cento.

OUTROS MUNICIPIOS DA REGIÃO

Nos outros três municípios que formam a região das Agulhas Negras com Quatis, deverão ser imunizados 45.287 pessoas, sendo 32.807 em Resende; 7.472 na cidade de Itatiaia; e 5.008 em Porto Real. A previsão é de que em todo o estado do Rio de Janeiro, o número de pessoas vacinadas alcance 4.554.508. No país inteiro, a meta é vacinar 54,2 milhões pessoas.

Foto: Divulgação/PMQ

Fonte: Coordenadoria de Comunicação (PMQ)