Aman inaugura exposição do resendense Jorge Vieira

A partir desta terça-feira, dia 18, a Academia Militar das Agulhas Negras abrigará em seu Salão de Artes a exposição “Contexto: 73 anos da Aman em Resende”, do artista plástico Jorge Vieira, em comemoração aos 207 anos da Aman, celebrados em 23 de abril. A exposição será inaugurada às 18h30 e fica aberta à visitação gratuita do público até o dia 7 de maio.

A exposição fará parte do roteiro de visitas guiadas da Aman durante todo o período de sua exibição. No conjunto da obra de Vieira têm destaque as marinhas e as telas retratando o Rio antigo e o casario do centro histórico de Resende, que são importantes registros do que existe da arquitetura colonial do século XIX na cidade.

O artista divide seu tempo entre o atelier no Rio de Janeiro e sua cidade natal, onde comparece para ministrar um curso de pintura, que é realizado há cinco anos. Membro da Academia Brasileira de Belas Artes, Jorge Vieira tem em seu currículo 40 exposições realizadas (entre individuais e coletivas) e foi premiado em 45 salões de arte realizados no Rio, Resende, Petrópolis, Teresópolis, Maricá, Itaboraí, e na cidade mineira de São Lourenço.

Fotos: Reprodução da Internet

Fonte: Aman