Greve Geral Dia 28 de Abril: Por que Não?!

Tamanho do texto »

Essa semana uma colega de trabalhou postou no grupo do WhatsApp um aviso sobre uma votação em Brasília a respeito da reforma trabalhista, coisas que ela via como positivas, tipo férias divididas em duas partes de 15 dias etc.

Para passar um ar de veracidade e importância da noticia, disse que tinha visto no ‘Bom Dia Brasil’. O que me remeteu de imediato a uma passagem do meu livro ‘Os Tomates do Padre Inácio’ em que revolvo tempos da infância. O trecho diz:

As notícias eram verdades supremas: “deu no Repórter Esso!”, atualizadas hoje para “deu no Jornal Nacional!”. Como éramos e como continuamos tolos e ingênuos, não é mesmo?!

Foi no Bom dia Brasil, o que dá no mesmo. O fato é que as pessoas mais simples continuam sendo anestesiadas e enganadas pela Mídia a serviço dos donos do poder. Ela viu o que a Mídia queria que ela visse. E escondeu o que não queria que ela soubesse. Nada mudou.

O que minha colega não ficou sabendo é que está vindo aí a tal terceirização que vai destruir as conquistas trabalhistas. E ela, que é servidora pública, certamente não ficou sabendo, a Mídia esconde, que a estabilidade do funcionário público também está prestes a ir para a lata do lixo. A reforma pode acabar com mais essa conquista, que o governo do Temer (o vampiro de capa de gibi), chama de privilégio.

Mas felizmente nem todos são vítimas da manipulação da nossa imprensa safada e vendida (não deve existir uma imprensa mais venal e canalha que a brasileira em todo o mundo).

Felizmente tem cada vez mais gente engajada na luta contra essas reformas abjetas e imorais do Governo Temer. Várias organizações de todo o pais se juntam contra a Reforma Trabalhista, contra a Reforma da Previdência e contra a Terceirização.

E muitos setores da sociedade estão despertando e se juntando aos bravos lutadores que continuam indo às ruas denunciar os crimes contra a classe trabalhadora. Uma adesão recente deu muito peso ao movimento, que foi a da CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.

A Igreja Católica, ou uma importante parte dela, entrou na luta e os reflexos já aparecem com força em nossa região. Panfletagem e informações sobre o delicado momento que vive o país depois da derrubada da Democracia acontecem em missas, padres se encorparam ao movimento. Muito legal a Igreja Católica não se omitir.

O próximo passo importante e auge do movimento é a Greve Geral organizada pelas centrais sindicais e vários movimentos populares da sociedade marcada para o dia 28 de abril.

Para engrossar o movimento na região, estão marcadas algumas caminhadas contra as reformas: dia 18 de abril será em Quatis, concentração às 17 horas na Praça Teixeira Brandão; dia 19 em Barra Mansa, concentração às 17 horas na saindo do Bramil em direção à Matriz e dia 21 em Volta Redonda, saída às 16 horas da Igreja Santa Cecília em direção a Igreja NS da Conceição (Contorno).

Em Resende estão sendo realizadas reuniões no Sindicado dos Químicos do Sul Fluminense que fica no bairro Jardim Tropical. Também estão sendo realizadas panfletagens pela cidade. Resende está entrando na freqüência de lutas que está tomando todo o país.

A Greve Geral não é um movimento político partidário, nem subversivo ou alguma coisa ruim, tipo baderna e vandalismo como a mídia hegemônica e vendida costuma mostrar ao público.

É um instrumento e uma forma da população ter voz e participação na luta por suas conquistas históricas e contra a voracidade das aves de rapina, que só pensam no próprio bolso e nos seus privilégios.

TRIPA:

* O Centro Cultural Visconde de Mauá convida para o “Bazar de Brincos Artesanais” . É o artesanato em forma de lindos e coloridos brincos, para todas as ocasiões! Somente durante a Semana Santa, (13, 14, 15, e 16) e Tiradentes (21, 22 e 23), das 10 às 18h, no Centro Cultural Visconde de Mauá.

* Aproveitem para apreciar a linda exposição “Araucárias: um caminho a seguir” – Fotografias de Bernardo Rodrigues, nessa quinta-feira, 13 de abril, a partir das 17h, inauguração da “Oficina das Ervas” – Mulheres da Mantiqueira e Cia., com o lançamento do livro “Seres de Luz – uma conexão com o divino”, de Rodrigo Giovanetti, na Aldeia dos Imigrantes.

* Sábado é dia malhação de Judas. Uma sugestão obvia: Michel Temer, o vampiro de capa de gibi e suas reformas assassinas. u

ANIVERSÁRIOS:

Dia 7 mudou de idade a Sheila Magalhães (Irani). No dia 8, inauguraram idade nova a querida professora Alice Brandão, o José Américo Maia e o Lima, torcedor símbolo do Resende FC. No dia 9, receberam os ‘parabéns’: a Consola Magalhães, o DJ Adriano Góes, a Solange Daniel e o José Arcibene. Dia 10 ficaram mais experientes a Renata Aparecida, o Eduardo Jairo e a Patrícia Costa. Dia 11 comemoram mais um aniversário o botafoguense, Hedinho Silva, a Daniele Stagi e o Vander Nascimento. No dia 12 soprou um monte de velinhas, o meu amigo Altamir Gomes Pinheiro e no dia 13, dois grandes amigos contaram mais um ano de vida o Tigu Guimarães que mora em Madrid e o Fernando Bento, pai do Felipe, meu neto de coração. Parabéns e todas as felicidade do mundo a eles.