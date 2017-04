Obras próximo a shopping congestionam trânsito na entrada de Resende

Na tarde desta quarta-feira, dia 12, enquanto ainda desenvolvia uma matéria sobre os funcionários terceirizados da Prefeitura de Porto Real que foram demitidos sem receber o pagamento de março e benefícios, a equipe do jornal BEIRA-RIO se deparou com outro problema no caminho. Com o encerramento dos trabalhos no município vizinho, ao tentar retornar para a redação, a equipe tentava embarcar no ônibus para Resende, da Viação Falcão, previsto para chegar às 15h30. O veículo, no entanto, demorou pouco mais de uma hora para chegar ao ponto. E veio lotado.

Ainda no ponto, os passageiros reclamavam da demora, uma vez que o ônibus costuma chegar a cada meia hora durante a semana. Dentro do coletivo, o jornal entrevistou duas pessoas que também tiveram que esperar um bom tempo pela condução. “Eu estava esperando o ônibus desde às 15h10, só que o ônibus que deveria chegar às 15h30 não apareceu. Agora nem sei o que vou fazer pra ir ao colégio, pois teria que ter chegado em Resende mais cedo pra voltar agora (por volta das 17h, horário da entrevista)”, disse o estudante João Raimundo da Silva.

Já a inspetora disciplinar Bruna Alves de Oliveira tentava pegar o ônibus das 16h30. “Tenho que imprimir o boleto de uma conta que tenho que pagar, só consigo fazer isso em Resende. Fiquei sabendo ao embarcar que tem um congestionamento no trecho da Graal (na entrada de Resende) por causa de uma obra”, explica a inspetora, que teria de voltar a Porto Real antes das 19 horas.

Um funcionário de outra empresa de ônibus, que não se identificou, precisava chegar às 17h45 ao trabalho, precisou remarcar o início dos trabalhos, depois que o veículo em que todos se encontravam ficou preso no congestionamento por mais de meia hora. “Moro em Porto Real e estava esperando o ônibus desde às 15h25. Remarquei para às 18 horas”, completa.

Outra passageira, que também não se identificou, conta que desde cedo o trecho vizinho ao shopping, na entrada de Resende, passou por obras no quebra-molas e de tapa-buraco durante todo o dia. Durante o trajeto, a equipe do jornal registrou algumas fotos de dentro e fora do veículo, mostrando o congestionamento e um dos veículos da Prefeitura de Resende que estariam prestando os serviços citados pela passageira. O BEIRA-RIO entrou em contato com a Prefeitura, que através de sua Assessoria de Comunicação informou que está apurando o fato.