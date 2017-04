Senac abre curso EAD especial nesta Páscoa

Tamanho do texto »

Para os amantes de chocolates, mas que precisam de uma renda extra e de fato querem se profissionalizar no meio, o Senac EAD está disponibilizando aulas para a produção, e de qualidade, a um baixo custo, de bombos, uma boa para quem pretende lucrar nessa Páscoa.

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab), entre janeiro e setembro de do ano passado, a produção de chocolates no Brasil cresceu 13,2% em volume, comparado ao mesmo período de 2015, atingindo a marca de 393 mil toneladas, isso tudo em meio a crise.

Conforme pesquisa da Fecomercio RJ e do Instituto Ipsos divulgada em fevereiro, para esta Páscoa, prevê-se que 77,8 milhões de pessoas devam ir às compras de chocolates em geral. Porém, seja na Páscoa, no Dia das Mães ou Dia dos Namorados, a venda de bombons está sempre em alta e representa uma ótima oportunidade para quem quer investir e buscar renda extra, mas para tanto, para se sobressair nas vendas de bombons, ovos de Páscoa e outros chocolates em meio a concorrência, exige-se um estudo, pesquisa e atualização constante. Para este público que o Senac EAD pensou na elaboração do curso “Preparo de Bombons-WebTV”, voltado a capacitação do aluno para o preparo de bombons diversos, combinando recheios e coberturas.

O curso aborda diferentes tipos de chocolates disponíveis no mercado utilizados para o preparo do bombom e quais as características de cada um, além de também oferecer dicas sobre pesquisa de mercado, público-alvo, concorrência, localização, fornecedores, estrutura e embalagens, tudo para que possa ser o mais informado e atualizado possível caso venha a ser de fato um empreendedor da área.

O curso tem duração de 20 horas e é oferecido por meio do projeto WebTV, com videoaulas que facilitam e estimulam o aprendizado. Com esse formato a distância, é ideal para quem tem interesse em estudar, mas não tem tempo para aulas presenciais devido aos desafios do cotidiano.

Para se inscrever ou conferir a lista completa de cursos, acesse o Portal Senac EAD.

Fonte: Assessoria de Imprensa (Senac EAD)

Foto: Groupon/Pinterest/Doces Delicias.blogspot