Encontro de Ceramistas acontece durante a Semana Santa, em Paraty

O município de Paraty se destaca na região pelas suas belas paisagens e cultura bastante ascendente, preservando suas riquezas naturais e históricas com louvor, o que também contribuiu e muito com a economia local, baseada em grande parcela no turismo. Este ano, um dos eventos que ocorrem na cidade, o Encontro de Ceramistas, acontece neste período de Semana Santa, entre 13 a 16 de abril, em sua décima primeira edição.

O evento concentra-se na Casa da Cultura de Paraty, mantendo as portas o casarão histórico abertas ao público. Tal abriga três exposições, uma instalação e também as palestras, demonstrações, queimas e oficinas programadas para o espetáculo e, ainda do lado de fora, na igualmente histórica rua Samuel Costa, é preparada para a tão famosa “Feira ao Ar Livre”, um dos pontos altos do evento, que atrai inúmeros visitantes, com barracas cheias de atrações, peças de arte, entre outros.

Para motivo de curiosidade, o Encontro de Ceramistas surgiu na década de 70 com o intuito de reunir ceramistas de toda a parte de Cunha e Paraty. O projeto foi idealizado por Dalcir Ramiro, Alberto Cidraes, Toshiyuki e Mieko Ukeseki. Em 2011, Toshiyuki retornou ao Brasil e a direção do mesmo após 35 anos no Japão.

Para mais informações do evento, como a programação e o que planeja-se ter, confira no site.

Fonte: Paraty.com

Foto: Paraty OnLine/Paraty.com