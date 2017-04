Itatiaia realiza Encenação da Paixão de Cristo

Tamanho do texto »

Nesta Sexta-feira Santa, dia 14, a Paróquia São José de Itatiaia realiza a 25ª edição da Encenação da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo. Com a participação de 150 atores profissionais e amadores, a encenação está a entre as maiores da região e a expectativa é que o espetáculo seja assistido por cerca de três mil pessoas. Com ensaios todo sábado e domingo, desde fevereiro, a Encenação reúne em seu elenco membros de todas as comunidades da Paróquia.

– Nosso objetivo é manter viva a chama do Evangelho, por isso estamos trabalhando bastante para apresentar um lindo espetáculo à população de Itatiaia. Todos que participam são voluntários e tem o intuito de tornar conhecida uma parte importante da história de Jesus por meio da arte – explicou Osvaldo dos Santos, Coordenador de Elenco da Encenação da Paixão de Cristo.

Para o Pároco da unidade, Padre João Solak, a Encenação da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo é a oportunidade de por em prática um novo conceito de evangelização. “A Igreja nos diz que é preciso evangelizar com novo ardor, com novos métodos e o teatro nos dá essa chance. Nos últimos anos fizemos a Encenação na frente da igreja, mas pensando no melhor para quem irá assistir estamos voltando para o Estádio. É um grande desafio, pois o campo é enorme e requer mais trabalho de nossa parte, porém é uma alegria ver o empenho e envolvimento de todos”, ressaltou.

A dramatização acontecerá a partir das 19h, no Estádio Municipal Antônio Correa, e a organização é uma parceria entre a Paróquia São José e a Prefeitura Municipal de Itatiaia. O ingresso é um quilo de alimento não perecível, exceto sal, e o que for arrecadado será distribuído entre as instituições do município que realizam trabalho com comunidades carentes.

Fonte e fotos: Luana Vieira (Divulgação/Pastoral da Comunicação da Paróquia São José)