O governador Luiz Fernando Pezão recebeu, nesta sexta-feira, dia 7, no Palácio Guanabara, a família da estudante Maria Eduarda Alves da Conceição, de 13 anos, que morreu no último dia 30, em Acari, Zona Norte do Rio. Durante o encontro, o governador assegurou ao pai, Antônio Alfredo da Conceição, à mãe, Rosilene Alves, da menina apoio total à família e a apuração dos fatos ágil e rigorosa.

– A orientação do governador é que a apuração seja a mais rápida possível, sempre buscando a verdade. O importante é que não haja mais vítimas como nesse caso, e tragédias como essa não se repitam – disse o secretário estadual de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idoso, Átila Nunes, que também participou da reunião.

Os pais da estudante pediram a criação de uma lei que proíba ações policiais próximo a colégios durante o horário escolar. O secretário Átila Nunes destacou que essa decisão envolve também o Legislativo.

– O que a família pede é que, em horário escolar, as crianças sejam preservadas. A polícia também está muito sensível em relação a isso. A conclusão do laudo da polícia vai ser o pontapé inicial dessa investigação. A partir daí, os próximos passos serão dados. Estamos vivendo uma tragédia, que a gente nunca mais pode esquecer, e, até em memória da Maria Eduarda, vamos buscar melhorar cada vez mais os nossos procedimentos – afirmou o secretário.

Também participaram da reunião o secretário estadual Segurança, Roberto Sá, o chefe do Estado Maior da Polícia Militar, coronel Cláudio Lima Freire, o delegado titular da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, Fábio Cardoso, o procurador-geral do Estado, Leonardo Espíndola, o advogado da família, João Tancredo.

