Estresse e trânsito: Combinação para o desastre

Tem pessoas que pensam que é apenas frescura, coisa de momento, que não é nada, que logo passa, mas de fato o estado emocional de um indivíduo – quando irritado – pode trazer sérios danos dependendo da ocasião em que se apresenta com tal, principalmente se for no trânsito. E se pensa que acabou aí, engana-se, pois mesmo que não seja diretamente com você a questão, a razão da discussão no presente momento, ainda pode vir a fornecer um risco a ela e aos demais no contorno, ocasionado acidentes que poderiam ser evitados.

Motoristas, motociclistas, pedestres, passageiros e ciclistas estão no trânsito se deslocando para diferentes destinos e com objetivos igualmente diversos: retorno do trabalho, ida a um compromisso importante ou apenas a passeio. O estresse causado pela poluição sonora, advindo de outras coisas que vem a perturbar o indivíduo ao longo do dia é natural, porém a perda desse controle é o fator crucial que, em um determinado instante, pode vir a colocar em risco a vida de muitos.

Não raro, o ambiente democrático no trânsito vem a se torna hostil, revelando-se ideal para a troca de afrontas entre os usuários. Para que acidentes não agravem esse cenário, manter a paciência e a calma são determinantes, isso tudo adverte um estudo inédito realizado pelo Instituto de Transportes da Virginia Tech, que tais práticas associadas à direção, raiva, agitação e tristeza aumentam em quase dez vezes os riscos de colisões. Para entender em que momento dirigir passou a ser encarado como um ato estressante, alguns especialistas foram ouvidos.

Bernardo Conde, antropólogo e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), afirma que essas mudanças de humor são naturais devido a rotina estressante vivenciada pelas pessoas todos os dias, com trabalho,estudo, casa, entre outros fatores, que aumentam essa frustração no trânsito, mas que esse controle deve ser priorizado, pois está a colocar a si mesmo e outros em risco. Segundo ele, essas oscilações de humor respingam nas interações entre os usuários, que, em sua maioria, se tratam com distanciamento.

– Somos um povo muito cordial e solidário com o que nos comove, mas não com os desconhecidos, como é o caso do motorista ao lado – completa.

Tal falta de cordialidade vem se alastrando a décadas, antes mesmo desse sentimento de intolerância generalizada que se alastrou pelo país nos últimos tempos.

O vice-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), Mauro Gil, diz que as pessoas devem perceber que o trânsito é um espaço democrático, público, compartilhado e que exige respeito e reciprocidade, sendo esse o primeiro passo para impedir que as emoções aflorem de maneira nociva.

A orientação então para que tenhamos um trânsito mais seguro, e pessoas mais sociáveis em meio público, tanto trânsito quanto em outros locais, é equalizar as emoções e evitar que o estresse interfira na saúde física e mental desenvolvendo a chamada empatia, o controle da raiva e a aplicação de técnicas de comunicação positiva.

