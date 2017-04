Comércio de Barra Mansa funciona até às 18h neste sábado

Tamanho do texto »

Neste sábado, dia 8, o comércio de Barra Mansa funcionará até as 18h. O presidente do Sicomércio de Barra Mansa, Alberto dos Santos Pinto, afirmou que essa medida vem sendo tomada com o intuito de ajudar os lojistas do município a manterem os consumidores e a circulação de capital no comércio local, que devido a fechar mais cedo, perde a oportunidade de garantir lucros maiores, com tais consumidores se deslocando para outras cidades para a realização de suas compras.

Tal campanha é uma das já firmadas mensais desde o ano passado como incentivo ao comércio da cidade de manter suas portas abertas até mais tarde.

“Como Barra Mansa tem comércio de rua e a maioria das lojas fecha no horário do almoço aos sábados, os consumidores acabam se deslocando para outras cidades, principalmente as que têm shopping e funcionam até a noite. Nosso objetivo é oferecer mais tempo para que os consumidores façam suas compras em Barra Mansa, movimentando assim nosso comércio”, diz Alberto.

Ele ainda ressalta que esse horário estendido procura facilitar a vida das pessoas que trabalham a semana inteira, dia todo, e acabam por não ter tempo para a feitoria de suas compras, sendo final de semana essa lacuna para se fazer o consumo de bens e serviços, mas que se encontram abertos apenas num breve período da manhã, e a tarde já estão de portas fechadas, o que além de perder a oportunidade de faturar mais, há também esse deslocamento do consumidor para cidades vizinhas com o objetivo de atender suas necessidades. “O consumidor não espera, se preciso, se desloca para as redondezas para realizar seu consumo, e o comércio de Barra Mansa ainda precisa compreender isso”.

Este mês, a campanha do dia 8 visa também estimular as vendas de produtos relacionados a Páscoa, que acontece no dia 16 de abril, isso segundo o presidente do Sicomércio, que acrescentou que a semana que antecede a data é a de maior movimento no comércio, o que vem a ser uma oportunidade de ouro para aqueles que souberem aproveitar.

Fonte e Foto: Chrystine Mello (Jornalista)