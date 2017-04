Prefeitura publica, na madrugada, “Nota de Esclarecimento”

Tamanho do texto »

A grande repercussão, desde a tarde de quinta-feira, dia 6, nas redes sociais, depois da publicação da editora do jornal BEIRA-RIO, Ana Lucia, sobre o processo seletivo simplificado da Prefeitura de Resende que previa inscrição de um dia para o outro e publicação sobre o assunto no site do BEIRA-RIO levaram a Prefeitura a publicar, por volta de uma hora da madrugada, desta sexta-feira, dia 7, uma nota de esclarecimento alegando que houve um equívoco na data. Só que mais uma vez, ao que parece, a Prefeitura comete outro “equívoco” porque a nota diz: prazo de divulgação de “contratação”, quando na verdade é prazo de inscrição, que passou a ser até o dia 18. A nota publicada na página da Prefeitura recebeu vários comentários, especialmente, dos concursados que não estão sendo chamados e questionam entrevistas que foram feitas com profissionais não concursados antes do processo seletivo.