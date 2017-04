Vacina contra Febre Amarela é dose única, em Itatiaia

A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria de Saúde, está seguindo as orientações do Ministério da Saúde, adotando a dose única da vacina contra a Febre Amarela, ou seja, para aqueles que já tomaram alguma dose, não será necessário se vacinar novamente ao longo da vida. Essa mudança foi divulgada dia 5 e segue a orientação da Organização Municipal da Saúde (OMS).

Segundo dados do setor de Imunização, da meta de 26 mil pessoas, o município alcançou 16.795 pessoas já vacinadas, o que corresponde a 64,6% do público alvo.

Vale lembrar que em Itatiaia a vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h, com nove postos que seguem realizando a imunização dos moradores: Unidades de Estratégia de Saúde da Família da Vila Esperança, Vila Magnólia, Vila Flórida, Penedo, Campo Alegre I / II, Maromba e UBS Marechal Jardim.

Para a vacinação, além de estar incluso no público alvo – de 9 meses a 59 anos 11 meses e 29 dias, estabelecido pela secretaria Estadual de Saúde –, o morador também precisa apresentar comprovante de residência. Para os que se encontram com 60 anos ou mais, é necessária apresentação da recomendação médica para a realização do procedimento.

Fonte e Foto: Assessoria Especial de Comunicação (Itatiaia)