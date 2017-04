Administração Regional tem nova sede em Engenheiro Passos

Há cerca de um mês os moradores de Engenheiro Passos, que fica a 26 quilômetros do centro urbano, começaram a ter mais facilidade para acessar alguns dos seus direitos garantidos pela Prefeitura. Isso se deve à reestruturação da sua Administração Regional, que mudou de endereço e passou a concentrar diversos serviços em um só lugar.

Uma ampla sala na Casa Rosa – que é de propriedade pública, localizada na Av. das Camélias, foi reformada para sediar a nova fase deste braço do poder executivo no distrito. A estrutura foi pintada e teve a parte elétrica renovada para receber os móveis que ficavam na antiga sede e também os computadores do Núcleo de Emprego e Apoio à Comunidade (NEAC), que oferece confecção de currículos profissionais e acesso à internet para a busca de trabalho e tarefas escolares.

De acordo com a administradora regional, Márcia Furtuoso, no local também é possível abrir processos relativos à Prefeitura, fazer solicitações de poda, corte de árvores e medicamentos, manter o benefício de vale transporte e consultar os arquivos do cemitério de Engenheiro Passos. Além disso, o espaço também funciona de base dos Correios para os moradores da Vila São Pedro e da zona rural, que ainda não têm acesso ao serviço.

– O que oferecemos é um suporte à comunidade, porque é sabido que a locomoção para a cidade, até o Centro Administrativo da Prefeitura, não é tão fácil. E a estrutura, que antes era usada pelas artesãs locais, estava de certa forma abandonada, se tornando um ambiente propício para o uso de drogas. Trocamos de lugar com a artesãs, que agora podem guardar seus materiais onde funcionava o NEAC, e hoje contamos com uma sala espaçosa e confortável, que tem um vigia à noite -, explica Márcia, acrescentando que a concessionária que administra a água no município realiza ali atendimento itinerante semanal.

Ainda segundo Márcia, a Administração Regional de Engenheiro Passos tem 15 funcionários, e atua juntamente às secretarias de Obras e Agricultura e Pecuária, na manutenção das estradas vicinais, além de cuidar dos serviços de limpeza pública no distrito. O funcionamento ocorre de segunda à sexta-feira, das 8 às 12 horas e da 13 às 17 horas.

Foto: Carina Rocha/PMR

Fonte: Assessoria de Comunicação (PMR)