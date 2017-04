Área do Paraíso tem estação de tratamento de esgoto

AFoi inaugurada nesta semana (terça-feira, dia 4) a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Aman, em Resende. Além de tratar o esgoto da Academia Militar, a unidade atenderá também os bairros Paraíso, Alto Paraíso, Cabral, Alambari, Morro do Cruzeiro e Castelo Branco.

Em pronunciamento no evento de inauguração, o superintendente da concessionária Águas das Agulhas Negras, Ivan Cezar Moura, disse que a ETE AMAN, além de tratar todo o esgoto da Academia Militar e dos bairros adjacentes, contribuirá significativamente com a despoluição do rio Alambari.

Ele explica que, com as obras de ampliação e modernização da unidade, a capacidade de tratamento, que antes atendia um total de 8 mil habitantes, foi ampliada para suportar um contingente de 27 mil. Foi feita ainda a obra de complementação do sistema de esgotamento sanitário, com a implantação de 9 quilômetros de redes coletoras e linhas de recalque, e a construção de 12 elevatórias de esgoto.

Por meio de tais, o alcance se mostra bastante expressivo, com um índice de 70% de esgoto tratado na área urbana do município – um dos maiores índices de tratamento de esgoto do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Carlos Eduardo Tavares de Castro, diretor comercial Grupo Águas do Brasil, ressaltou ainda que Resende, devido a esse projeto, apresenta-se à frente das demais cidades da região Sul Fluminense

A execução do projeto foi possível por meio de um contrato assinado entre a Águas das Agulhas Negras e a Academia Militar, com aprovação da Prefeitura Municipal de Resende.

Fonte: Assessoria de Comunicação (Águas das Agulhas Negras)

Foto: Wikimapia