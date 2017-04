Distração de motorista provoca engarrafamento na Tácito Viana

Um engavetamento entre três veículos na Ponte Tácito Viana, no Centro, deixa o trânsito congestionado na entrada da ponte na tarde desta quarta-feira, dia 5, em Resende. Uma Parati branca bateu na traseira de um Polo cinza, que acabou batendo em um Santana azul-marinho, de propriedade da Prefeitura de Resende, segundo o relato de um dos dois funcionários que se encontravam no terceiro veículo.

O motorista da Parati, o auxiliar de logística Wesley Moreira da Silva, alegou que havia se distraído com o choro de uma das filhas, de quase 3 anos, quando bateu no Polo. “Estava apressado pra levar minha filha mais velha (ele também é pai de outra menina, de 9 meses) para a Santa Casa, pois ela precisa de fazer uma cirurgia e eu estava correndo atrás dos documentos para conseguir internação pra ela. Aí ela chorou e eu me distraí, quando fui ver já havia batido no outro carro”, disse.

Uma equipe de funcionários da Guarda Municipal estão no local orientando os motoristas que passam pelas vias de acesso ao local (Avenida Kennedy, na via de esquina com o jornal BEIRA-RIO e Gustavo Jardim) enquanto fazem o registro da ocorrência. Ainda assim, o trabalho da Guarda não evitou o buzinaço dos motoristas. Ninguém se feriu e houve apenas danos materiais aos veículos.