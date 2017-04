Mais um produto contra a diabetes é aprovado para o mercado

Tamanho do texto »

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira dia 3, o registro de mais um produto biologicamente testado para o tratamento de diabetes tipo 2. O registro do Xultophy, inédito no Brasil, foi publicado no Diário Oficial da União. Esse medicamento é indicado para o tratamento de adultos com diabetes mellitus tipo 2 e trata-se de um composto formado pela combinação entre a insulina degludeca e a liraglutida.

O remédio – quando combinado com hipoglicemiantes orais – ajuda no controle glicêmico do paciente, além de atuar em conjunto com outros hipoglicemiantes orais, quando estes não fornecem o controle glicêmico adequado.

Na segunda-feira, dia 27 do mês passado, a Anvisa aprovou o registro do medicamento genérico dapagliflozina, também utilizado para o tratamento de diabetes tipo 2, como forma de uma nova opção de controle glicêmico dos pacientes. Vale ressaltar que a substância é indicada junto a exercícios físicos, e à dieta alimentar é essencial estar acompanhada de tal para melhorar o controle dos níveis de açúcar no sangue nos pacientes. O medicamento genérico tem seu registro pela empresa Astrazeneca do Brasil Ltda.

Importante: a dapagliflozina não deve ser usada de forma alguma para o tratamento de pessoas com diabetes tipo 1 ou, ainda, no tratamento de cetoacidose diabética, sendo contraindicado também em casos de problemas renais ou doenças cardiovasculares.

Fonte: Portal Brasil

Foto: Revista Encontro