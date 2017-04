Embaixada Finlandesa marca presença em Itatiaia

O município de Itatiaia recebeu, nesta segunda-feira, dia 3, a visita da Chefe Adjunta e 1ª Secretaria de Educação e Cultura da Embaixada da Finlândia no Brasil, Marja Suhonem. A visita faz parte do programa Finland 100, que ao longo de 2017 irá celebrar, mediante parcerias estabelecidas mundo afora, os 100 anos da independência da Finlândia, sendo essa já a terceira visita a Itatiaia e Penedo, onde fica a famosa colônia finlandesa. Nas outras visitas vieram outros secretários e junto com a cidade houve atividades e ações para divulgar a Finlândia.

Suhonen ainda veio acompanhada de membros do Clube Finlândia, Oswaldo Castro Jr e Otávio de Miranda que, durante o período da manhã, conheceram mais das instalações da Casa da Cultura e puderam ver um pouco das aulas de violino, corte e costura, artesanato e uma apresentação de dança.

– Ficamos deslumbrados com a Casa da Cultura! É de fato um espaço grande, magnífico e de uma organização impecável. Certamente neste local há de ter ainda muitas oportunidades, não só conosco, mas também com o Clube Finlândia que já disse estar de portas abertas para receber as atividades culturais por lá. A apresentação de dança foi excelente, com bailarinos maravilhosos. Fiquei feliz de saber que em breve começarão as aulas de dança finlandesa – destacou a Chefe Adjunta da Embaixada.

Na parte da tarde, a visita continuou na Escola Municipal Dom Otorrino Zanon, em Penedo, com a possível ocorrência de parcerias – disse Suhonem –,conhecendo os locais pessoalmente, pois é difícil imaginar a situação de Brasília do que realmente se passa na região. A intenção é manter uma cooperação contínua e não apenas neste ano do centenário da independência, com objetivo de plantar alicerces para o futuro, sobretudo em educação, a base de tudo.

Na programação da visita, eles ainda conheceram o Parque Nacional do Itatiaia, com suas belezas naturais espetaculares, e participaram do tradicional Baile Finlândes em Penedo, onde encontra-se a única colônia finlandesa do Brasil.

Fonte e Foto: Assessoria Especial de Comunicação (Itatiaia)