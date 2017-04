Problemas com calçada atrapalham pedestres em bairro de Barra Mansa

No trecho final da Avenida Três de Outubro, no bairro Bocaininha, em Barra Mansa, uma das calçadas virou palco de todo tipo de desrespeito ao pedestre que caminha pelo local. Como se não bastasse estar localizada exatamente em uma curva, e em uma rua altamente movimentada entre segunda e sexta-feira, nos horários de pico do trânsito do município, o trecho de calçada compreendido entre a esquina da via com a Rua Homero Leite (entrada do bairro Saudade) – no cruzamento da linha férrea – e um terreno onde fica uma garagem destruída por acidente fica constantemente bloqueado por veículos.

O problema tem obrigado os pedestres a caminhar próximo ao trecho de malha ferroviária mantido pela empresa MRS Logística, que não conta com qualquer cerca reforçada ou muro para maior segurança no local. Ou os transeuntes são obrigados a passarem pelo mesmo lado que os carros e ônibus que passam pela pista, correndo o risco de serem atropelados por um veículo em alta velocidade. “Aqui já ocorreu um acidente com uma pessoa epiléptica, que caiu com um triciclo em cima da linha do trem. Sorte que foi em um trecho menos alto, senão o estrago seria maior”, disse um comerciante, que não quis se identificar.

Uma moradora também relatou que quase perdeu seu cachorro de estimação pelo mesmo motivo. “Um dia, meu cão da raça pinscher (de 15 anos) caiu naquele buraco da linha férrea. Não sei como ele não morreu por lá!”, diz a dona de casa Maria Aparecida Maia da Conceição, conhecida como Cida.

Segundo moradores e comerciantes, a maioria dos veículos que obstruem a passagem dos pedestres são de pessoas que trabalham no comércio local, das empresas ou da clientela dessas lojas. “Aqui nessa área não há um lugar específico para o estacionamento de veículos (exceto de um estabelecimento de venda de tintas) e aí a clientela acaba estacionando nessa calçada próxima. Só que do meu lado, se estacionar somos multados. E lá ninguém é multado”, cita o comerciante.

De acordo com ele, os veículos passam o dia inteiro estacionados no trecho, sendo que alguns estabelecimentos próximos utilizam o espaço como extensão da própria loja. “No dia em que passou um pessoal da prefeitura para pintar uma faixa de pedestres aqui perto (no mês passado), cheguei a comentar com um funcionário do departamento de trânsito que se encontrava no local. E ele me informou que há várias reclamações sobre essa calçada”.

Além dos problemas de trafegabilidade, a calçada também se encontra quebrada no meio-fio, e quando chove forma poças d’água – que junto com os veículos e uma caçamba de lixo colocada no trecho – pioram ainda mais a situação dos pedestres. “Essa caçamba a cada hora está em um lugar diferente, sem contar que os vândalos já a jogaram no trecho da linha férrea”, completa o comerciante.

EM OUTRO TRECHO, MORADORA SOFRE COM TRÂNSITO

No trecho seguinte, localizado exatamente no final da Avenida Três de Outubro (esquina com a Rua Prefeito João Luiz), fica a casa de Cida. Ela vive no local há 22 anos, e tem observado a má conservação da calçada em frente a sua casa. “Aqui também o pessoal estaciona o carro quase que em frente a minha porta, fora que há uns dois anos os funcionários do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) quebraram minha calçada pra fazer um reparo e arrumaram de qualquer jeito”.

Cida revela que chegou a pedir maior sinalização em seu trecho de calçada, porém o pedido não teria sido atendido “porque atrapalharia a mobilidade para os idosos”. “Tenho medo de que um veículo entre na minha casa e provoque um acidente mais grave do que já aconteceu aqui. Uma moto já bateu em minha casa aqui na esquina quando tentava passar na curva, e agora tenho medo do que os motoristas dos ônibus de uma empresa possam fazer na minha residência tentando fazer a mesma curva. Pretendo me mudar daqui em breve”, conclui.

A equipe do jornal BEIRA-RIO entrou em contato com a Prefeitura de Barra Mansa, e até o momento aguarda um posicionamento do órgão responsável sobre o assunto. Já a assessoria de imprensa da MRS Logística informou que estará apurando as informações para que a empresa tome as medidas necessárias.

ONG LANÇA CAMPANHA NESTA SEMANA

Nesta segunda-feira, dia 3, começou a Campanha Calçada #Cilada. Idealizada pela entidade Corrida Amiga, com o apoio de organizações parceiras, entre elas o Mobilize Brasil, a campanha terá como principal atividade a fiscalização das calçadas, com fotos e comentários rápidos, com o uso de um aplicativo.

Criada em São Paulo, a ação é nacional e será realizada durante todo o mês de abril, com o objetivo central de engajar a população em favor de cidades caminháveis e acessíveis a todas as pessoas, incluindo crianças, idosos e pessoas com deficiência. Para outras informações sobre a campanha e como usar o aplicativo, é só acessar o site da organização.