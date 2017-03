ETE será inaugurada na Aman

Tamanho do texto »

Será inaugurada nesta terça-feira, dia 4, pela concessionária Águas das Agulhas Negras, Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) e Prefeitura de Resende, às 10h30, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Aman. A solenidade acontece na própria estação, dentro da Academia Militar.

Segundo o superintendente da concessionária, Ivan Cezar Moura, esse investimento é um grande marco para o crescimento do saneamento na cidade de Resende, que hoje atinge o resultado de 70% de esgoto tratado.

– Além de receber e tratar o esgoto da Academia Militar, a ETE Aman atenderá as mais de 5 mil famílias pertencentes aos bairros Paraíso, Alto Paraíso, Morro do Cruzeiro, Castelo Branco, Alambari e Cabral. São mais de 200 mil litros de esgoto tratado por hora, contribuindo significativamente com a despoluição do rio Alambari – disse.

Em outubro de 2015 Águas das Agulhas Negras recebeu o direito de explorar uma área de 29.600 metros quadrados da Aman para ampliação e modernização da estação de tratamento de esgoto. O contrato assinado tem validade de 22 anos. Paralelo as obras da estação, a empresa implantou todo o sistema de esgotamento sanitário, composto por 12 elevatórias e 9 quilômetros de redes coletoras e linhas de recalque.

Fonte: Assessoria de Comunicação (AAN)

Foto: Mariza Santos/Divulgação