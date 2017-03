O ‘Pedra Sonora’ decolou de vez

Nessa quinta-feira fui assistir ao espetáculo ‘A Lenda da Pedra Sonora’ no teatrão da Aman. Foram duas sessões. A primeira foi às 10 horas para um público estudantil. A outra às 20 horas. Fui nessa. Ambas as sessões com entrada franca e casa cheia.

Já me considero suspeito para falar do grupo folclórico ‘Pedra Sonora’, mas depois do que assisti nessa quinta, não tem como não falar. E começo com uma afirmação: o Pedra Sonora chegou à maioridade. É um grupo adulto.

O espetáculo assinado pela líder, Jamile Whately, com a colaboração de outros membros do grupo, além do desempenho impecável e sempre muito animado da turma, contou com a participação de luxo do músico Carlos Malta, que curte o ‘Pedra’ e já de algum tempo vem colaborando com a moçada.

Iluminação, coreografia, ritmo, poesia, música, figurino. Um showzaço do grupo que encantou o público que no final o aplaudiu de pé e seguiu os artistas como em procissão pelos corredores da platéia até o hall de entrada para uma espécie de apoteose em comunhão (público e grupo) numa roda em torno da estátua de Ésquilo. Tudo muito significativo. E com aquele batuque contagiante, a grande marca do Pedra Sonora. |

Anotei algumas manifestações de regozijo e até de orgulho de algumas pessoas. Comentários tipo: “Esse espetáculo não pode ficar restrito a essas apresentações em Resende”. “Eles tem que viajar o Brasil”. “Tem que levar essa arte para o exterior. Para festivais culturais pelo mundo”.

O Daniel Fortes foi o mestre de cerimônia e depois conversamos sobre o orgulho que o grupo passou para quem assistiu. Realmente, um grupo maduro e talentosíssimo. Coisa de fazer a gente sentir mesmo uma ponta de orgulho.

Mas o que mais me entusiasma nisso tudo, fora a manifestação artística em si, claro, é como Jamile e Rômulo conseguem manter um grupo tão grande e heterogêneo de pessoas, com a mesma garra, o mesmo entusiasmo, a mesma entrega, a mesma disciplina e o mesmo comprometimento por tanto tempo.

Isso é outro aspecto digno de elogios. São também gestores de gente. Parabéns ao grupo e, agora, é lançar essa pedra o mais longe possível. Ela já sabe voar.

* Hoje tem “Vinícius de Moraes…é demais, no Restaurante ‘Uai, Su’, na Vila Julieta. O show de música e poesia, que há mais de vinte anos conta com sucesso a história de vida e das parcerias do poeta com seus quatro principais parceiros: Tom, Baden, Lyra e Toquinho está marcado para as 21 horas e vai comemorar os dez anos do simpático restaurante de Bebeto e Suely. É outro espetáculo que nos orgulha de ser tocado por gente talentosa local como o ator, diretor e idealizado do espetáculo, André Whately, a cantora Cláudia Martins e o mestre do violão e outras cordas, Thiago Zaidan. Vale se emocionar e se divertir com esse espetáculo.

* Pessoal, a Finlândia está aí mesmo. O Clube Finlândia, em Penedo e a Embaixada da Finlândia no Brasil promovem, neste fim de semana, sábado, (dia 1º) e domingo, um fim de semana finlandês com uma Feira de Educação e Turismo onde será possível obter informações sobre como ir estudar ou passear na Finlândia. A feira acontece no domingo no shopping Pequena Finlândia. No sábado à noite o clube promoverá mais um Baile Finlandês especial, mais um com presença de amigos da embaixada e com uma nova oportunidade para ver a linda exposição da artista finlandesa Rosa Liksom. Os horários: Feira de Educação e Turismo da embaixada, com informações sobre como ir estudar na Finlândia – Sábado, 1º,, das 14h às 18h, na Pequena Finlândia. Domingo, 2 de abril, das 11h às 14h, na Pequena Finlândia. Baile Finlandês com exposição Rosa Liksom, sábado, 1º, às 20h30minh, no Clube Finlândia.

* Domingo tem o Wesley Safadão, em Resende. Por favor, não aceito convite.

