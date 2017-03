Secretaria Municipal de Assistência Social e Recursos Humanos muda de endereço

A Prefeitura de Resende informou que a Secretaria Municipal de Assistência Social e Recursos Humanos agora atende em novo endereço, na estrada Resende-Riachuelo, Morada da Colina, onde funcionou o antigo CVT. Com essa transferência, o imóvel onde funcionava a antiga sede, localizada no bairro Jardim Tropical, passou a abrigar o CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social),que até então ficava numa casa alugada na Liberdade devolvida pela prefeitura.

Jéssica Pavone, secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, disse que, nesta segunda-feira dia 3, a equipe responsável pela gestão do Programa Bolsa Família também será transferida para a estrada Resende-Riachuelo, com atendimento no mesmo prédio da Secretaria, com intuito de facilitar o acesso do público ao atendimento pelo programa, já que a nova sede está mais próxima da Grande Alegria – região de grande concentração populacional do município, abrangendo cerca de 40% da população resendense.

A mudança de tais tem o objetivo de reduzir despesas e levar os serviços públicos para mais perto do cidadão. Além disso, o trabalhar ficou mais próximo da Fundação Confiar, já instalada neste mesmo endereço.

Para mais esclarecimentos, os telefones de contato da Secretaria continuam inalterados (3355-8662 / 3360-4779 / 3355-8593), mas as linhas ainda aguardam ser religadas pela operadora de telefonia.

Fonte e Foto: Assessoria de Comunicação (Resende)