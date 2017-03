Campanha contra Febre Amarela continua em Resende

Tamanho do texto »

As campanhas contra a Febre Amarela estão ainda em atividade em alguns municípios do Estado do Rio, que continuam em alerta perante os casos que antes eram apenas remanescentes em Minas, mas que logo atingiu a região, preocupando principalmente as cidades mais próximas a divisa entre os estados. Em virtude disso, dia 15 de fevereiro, começou a campanha de prevenção à Febre Amarela em Resende, com uma distribuição nos postos de saúde da cidade chegando a mais de 20 mil doses da vacina.

A vacina, como se sabe, é recomendada aos moradores da zona rural e dos distritos, já para aqueles residentes em áreas urbanas, as doses, aplicadas em quatro postos de saúde, são direcionadas aos cidadãos que tenham viagem programada para zonas endêmicas da doença ou que tenham recomendação médica.

Desde o dia 10 de março, quando a campanha foi finalizada nos postos de saúde da zona rural, os agentes de saúde da prefeitura realizam um trabalho de vacinação em domicílio, visitando todas as residências, até atingir os oito mil moradores da Capelinha, Serrinha, Visconde de Mauá, Engenheiro Passos e microrregiões. A secretaria municipal de Saúde já recebeu dois lotes de vacinas da secretaria de Saúde do Estado, suficientes para continuar atendendo a população de Resende, disponibilizando 150 doses diárias nos Programas Saúde da Família dos bairros. Quem diz é o secretário de Saúde Alexandre Vieira.

Na zona urbana, os cidadãos que se encaixam no perfil recomendado para receberem a vacina, podem se dirigir aos postos de saúde dos bairros Cabral, Liberdade, Cidade Alegria e no Centro Municipal de Imunização, na Praça Oliveira Botelho, entre 8 e 11h.

Fonte: Assessoria de Comunicação (Resende)

Foto: Assessoria de Comunicação (Resende)/Healio