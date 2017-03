Inea faz novas análises do Rio Preto após enchente

Tamanho do texto »

Na manhã de quarta-feira, dia 29, engenheiros do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) estiveram em Penedo para a realização de análise das reais condições do Rio das Pedras, procurando assim uma solução para os problemas ocasionados com a cheia do rio.

De acordo com o secretário de Obras, Carlos Alberto Soares, a dragagem será benéfica para todos do bairro em que passa o rio, já que tal ato diminuirá os riscos de novas enchentes, oferecendo uma maior segurança aos moradores que sempre sofrem com as cheias. Com isso, foi solicitado ao Inea a autorização e equipamentos para desassorear o Rio das Pedras e mantê-lo permanentemente limpo, havendo a retirada de todo o material assoreado e poluente possível, com a tentativa de minimizar os transtornos enfrentados pelos moradores das proximidades do rio.

Para relembrar o caso, no último dia 8, uma forte cabeça d’água atingiu a área central de Penedo. Segundo a Defesa Civil, devido ao fenômeno, o volume de água do Rio das Pedras subiu acima do nível aceitável, havendo seu transbordamento e alagando as ruas centrais da cidade. Registros recentes também apontam as cheias do rio como uma das causas de alagamentos no bairro.

Fonte: Assessoria Especial de Comunicação (Itatiaia)

Foto: Rio Film Commission/Panoramio