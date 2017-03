Detran oferece serviço itinerante para municípios da região

Tamanho do texto »

Durante o mês de abril, o Detran visitará 50 municípios do interior do estado para oferecer serviços como licenciamento anual, transferência de propriedade, transferência de município, transferência de jurisdição, 2ª via de CRV, inclusão e baixa de alienação, além de alteração de características.

Em Porto Real, a vistoria itinerante acontece no dia 10. No dia seguinte (dia 11), é a vez de Quatis e dia 12, o serviço chega a Itatiaia. Para agendar o serviço, os motoristas devem ligar para 0800-0204040 e 0800-0204041 ou acessar o site.

Foto: Arquivo

Fonte: Assessoria de Comunicação Social (Detran)