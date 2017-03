Dieta e trabalho: combinação difícil, mas não impossível

Tamanho do texto »

O tempo de fato parece escasso no cotidiano de todos, principalmente na alimentação balanceada de quem por ventura trabalha e não consegue manter uma rotina saudável devido a correria enfrentada — trânsito, trabalho e estudos são fatores que, muitas vezes, levam jovens e adultos a passarem o dia inteiro na rua —; além de muitas vezes chegar cansado após um longo e exaustivo dia de serviço; começando tudo de novo no seguinte.

Em meio a essa rotina agitada surge a questão: Como ter uma alimentação saudável? E, principalmente: Como manter a dieta comendo fora de casa? Parece uma tarefa difícil, justamente por isso as redes de Fast-food fazem cada vez mais sucesso, mas, todos sabemos que elas não contribuem em nada com a dieta, muito menos com a saúde.

Mas nem tudo esta perdido, pois existem alternativas para driblar essa situação e poupar não somente o estômago, mas até mesmo o bolso, o que em período de crise ou em qualquer outro é sempre bem vindo. Preparar os próprios lanches para passar o dia, ou um longo tempo, fora de casa é totalmente possível e muito indicado para quem segue um plano alimentar, seja para ganhar massa, emagrecer ou simplesmente adquirir mais saúde, fora o fato de ter um controle maior da higiene e qualidade dos ingredientes, e a prática ainda pode ajudar a manter a linha na dieta e não cair em tentações.

Mais importante que a quantidade é a qualidade daquilo que se consome; comer menos com intuito de emagrecer não é viável, pois pouco ainda pode ser muito, já que a quesito é as calorias existentes nos alimentos.

Adotar um plano alimentar mais saudável não significa abrir mão para sempre de todas as coisas que gostamos. Muitas pessoas abandonam a dieta justamente por pensarem dessa forma. Restringir demais o cardápio torna esse processo uma obrigação dolorosa e não algo necessário e cheio de benefícios. Portanto, para se manter firme e conseguir resultados duradouros é importante saber fazer escolhas inteligentes, que agradem ao paladar e, ao mesmo tempo, façam bem ao organismo.

Outra dica é não eliminar totalmente os carboidratos do cardápio, pois é de longe uma boa opção. Muitas dietas aconselham que o consumo deles seja restrito ou, até mesmo excluído, no entanto, essa é uma informação equivocada, pois, além de atrapalhar o processo de emagrecimento, é muito prejudicial à saúde.

Uma boa estratégia para evitar os exageros durante o dia é levar os lanches porcionados, pois aquela vontade de repetir o prato é natural, já que demora um pouco para o cérebro mandar estímulos de que já estamos satisfeitos, deve-se então haver esse controle.

Eventualmente é possível trocar uma das refeições principais, como o jantar por exemplo, por um lanche mais rápido e prático, no entanto, é preciso se atentar para a sua composição e escolher ingredientes que ofereçam o aporte nutricional necessário para manter o bom funcionamento do organismo. De acordo com Menezes uma boa opção é um sanduíche feito com pão integral, folhas verdes e uma proteína, que ainda pode ser acrescido com tomates, pepino ou cenoura ralada sem que seu valor calórico seja muito elevado.

Mas vale lembrar que o ideal é optar sempre por uma refeição completa, com legumes, verduras, proteínas e carboidratos complexos, deixando o lanche apenas para casos isolados.

Fonte: Assessoria de Imprensa (Agência Carti)

Foto: Assessoria de Imprensa (Agência Carti)/Guía Fitness Brasil/New Focus Health